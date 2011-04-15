На Рівненщині припинили шкільне харчування

Кузнецовська міська рада (міста-супутника Рівненської АЕС) прийняла звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням терміново втрутитись у ситуацію із припиненням харчування учнів у школах міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батькіщина», звернення прийнято за ініціативою фракції цієї партії в міській раді.

У документі, зокрема, йдеться про те, що у Міністерстві соціальної політики відбулися конкурсні торги для організації в 2011 році процесу харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Однак торги по місту Кузнецовськ було скасовано у зв’язку з тим, що для участі в тендері було подано менше двох пропозицій.

«Як наслідок, з 1 квітня 2011 року зупинено харчування дітей в загальноосвітніх закладах, що спричинило соціальну напругу серед жителів міста, основною частиною якого є батьки, які працюють на Рівненській АЕС», - підкреслюється у зверненні.

Кузнецовська міськрада, зокрема, просить В.ЯНУКОВИЧА ініціювати розгляд в позачерговому порядку змін до Закону "Про здійснення державних закупівель" в частині проведення повторних торгів за скороченою (спрощеною) процедурою. На період здійснення процедури державних закупівель кузнецовці просять Президента зобов`язати Кабінет міністрів продовжити дію попереднього договору на організацію харчування учнів загальноосвітніх закладів Кузнецовська, а також передати повноваження щодо проведення процедури державних закупівель на місцевий рівень.

Аналогічна проблема з припиненням шкільного харчування є ще у п’ятьох північних районах області. Це сталося через те, що дніпропетровська фірма «Авіка», яка виграла тендер на організацію шкільного харчування, через відсутність власного обладнання не змогла забезпечувати школи харчуванням для дітей. Нині угоду на організацію харчування дітей з цією фірмою розірвано.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Головного управління праці та соціального захисту ОДА Ольга ПІДКИДАЧ, днями проблема дитячого харчування у школах північних районів області обговорювалася на засіданні Кабінету міністрів України, де було прийнято рішення виділяти щомісячну компенсацію батькам на харчування дітей на суму 198 грн., оскільки ще не визначено фірму, яка займеться організацією харчування дітей у школах.

Нині поки що залишається невирішеною проблема шкільного харчування у Кузнецовську та у Зарічненському районі Рівненщини.