Губернаторам доручили створити умови для наукових проектів молоді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив керівникам місцевих органів виконавчої влади взяти під особистий контроль створення належних умов для реалізації наукових проектів, розроблених обдарованою молоддю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на урочистій церемонії вручення відзнак лауреатам премії Президента України для молодих вчених та свідоцтв володарям грантів Президента для обдарованої молоді.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив керівникам регіонів створити належні умови для реалізації молодими людьми проектів, на які вони сьогодні отримали гранти.

«Безумовно, при належній державній підтримці незабаром ваші сміливі ідеї і нестандартні рішення та науковий підхід принесуть свої результати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив, що розвиток освіти і науки є одним із пріоритетів його діяльності.

Також він зауважив, що у програмі економічних реформ на 2010-2014 роки значне місце відведено питанням підвищення конкурентоспроможності української освіти і науки.

Крім того, за словами глави держави, важливим є питання залучення молоді в науку і особливо в технічні сектори науки.