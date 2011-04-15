У Луцьку провели карнавал. Так хотіли відставки Табачника

У Луцьку відбувся сатиричний карнавал студентів, які вимагали відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

Як повідомили УНІАН організатори акції, у сатиричному карнавалі, що відбувся учора, 14 квітня, взяли участь близько 200 молодих людей.

Захід розпочався у центрі міста. Колона студентів пройшла головною вулицею міста під свистіння, звуки ударних інструментів з гаслами: «Табачника геть!» , «Революція!», «Слава Україні! Героям Слава!».

Деякі з учасників акції були переодягнені у Д.ТАБАЧНИКА і йшли з плакатами, на яких було написано: «Вчитися, як в пеклі горіти, бо міністр – чортяка!», «Освіта як цирк, бо я в ній найбільший клоун!», «Табачнік – вампір, смокче у студентів кров!» тощо.

Карнавал закінчився виступом одного зі студентів, який був переодягнений у Д.ТАБАЧНИКА. Інші учасники акції висловили обурення його словами й закидали конспектами та вирішили відправити до Москви.

Після театралізованого дійства перед його учасниками виступили представники луцьких вишів. Учасники зібрання узгодили звернення луцьких студентів до депутатів Луцької міської та Волинської обласної рад, у якому вони висловили незадоволення політикою, яку Д.ТАБАЧНИК проводить у сфері освіти й вимагають його відставки. Студенти просять ради прийняти рішення на основі їхніх вимог. У разі невиконання цих вимог, вони погрожують вивести на вулицю більше людей і оголосити страйк.