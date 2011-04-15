Авіаційні університети об’єднали

Державна льотна академія України у Кіровограді інтегрована до складу Національного авіаційного університету з метою об’єднання зусиль двох вищих навчальних закладів у підготовці висококваліфікованих кадрів.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на інформацію народного депутата, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максима ЛУЦЬКОГО.

«Уже найближчим часом, після виходу постанови Кабміну про інтеграцію двох авіаційних вузів, з Кременчука до Кіровограда будуть перегнані сучасні літаки. На базі НАУ за активної участі керівництва льотної академії буде налагоджено виробництво малих літаків К-10. На сьогодні це найбільш перспективна модель літаків із сегменту малої авіації», - зауважив М.ЛУЦЬКИЙ.

Також він відзначив, що Кіровоград розглядається як найбільш перспективний регіон, де вироблятимуться сучасні тренажери з підготовки майбутніх авіаторів.

Як ідеться у повідомленні, ректор Національного авіаційного університету Микола КУЛИК заспокоїв тих, хто розцінює майбутнє об’єднання льотних вишів як ліквідацію одного з них. «Це не відповідає дійсності. Фактично це об’єднання двох потужних навчальних закладів, які працюють на одному ринку, над одними проблемами у сфері підготовки льотних спеціалістів. Об’єднання двох вишів допоможе зберегти і зміцнити матеріально-технічну базу, викладацький склад ДЛАУ», - зазначив ректор.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН пообіцяв, що влада сприятиме появі у регіоні сертифікованого аеродрому, повноцінного парку сучасної авіаційної техніки, здійсненню регулярних авіаційних перевезень.