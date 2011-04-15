В Україні організовують «Студентську республіку»

У рамках святкувань у 2011 році Дня Конституції України, Дня молоді та Дня Незалежності України, з метою розвитку у молоді культури демократичних цінностей, в усіх регіонах нашої держави буде реалізовано Міжнародну програму “Студентська республіка”.

Як повідомляє офіційний сайт Міністрства освіти і науки, молоді і спорту України, Студреспубліка передбачає організацію студентських містечок, проведення семінарів і тренінгів для активістів студентського самоврядування, ігрових змагань, конкурсів, різноманітних інтелектуальних та спортивних турнірів.

Захід відбуватиметься під гаслом здорового способу життя і включатиме комплекс інформаційно-просвітницьких заходів.

Міжнародна програма “Студентська республіка” вже не перший рік є найбільшим зібранням молодіжних лідерів нашої країни за участю іноземних гостей із Російської Федерації, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова, США тощо.

Заплановано проведення цієї програми в декілька етапів: на рівні навчального закладу (травень-червень 2011 р.), на регіональному рівні (протягом червня 2011р.) та на всеукраїнському рівні – фінал (у серпні 2011 р. – до Дня Незалежності України) за участю переможців регіональних етапів та іноземних гостей.