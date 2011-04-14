Чи встановлять у навчальних закладах відеоспостереження?

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту рекомендувало керівництву навчальних закладів встановити камери відеоспостерження для посилення боротьби з розповсюдженням та вживанням психоактивних речовин.

Про це йдеться в листі МОН від 11квітня п.р., текст якого оприлюднено на сайті відомтства.

Звернення адресоване керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності.

Міносвіти зазначає, що стурбоване інформацією, що надходить від правоохоронних органів щодо подальшого поширення наркоманії серед молоді.

“Епідемія наркоманії в Україні набуває все більшого розмаху: за даними експертів нині кількість споживачів психоактивних речовин сягає понад 500 тисяч осіб переважно молодого віку”, - зазначається в листі відомства.

Також в МОН звертають увагу, що за даними соціального опитування п`ята частка молодих людей знайомі з дією наркотиків. Серед них найбільший відсоток складають учні загальноосвітніх навчальних закладів та студенти вищих навчальних закладів.

Основний напрям боротьби з наркоманією у навчальних закладах має стати профілактика вживання наркотиків та широкомасштабна роз‘яснювальна робота серед студентів про негативність зазначеного явища, наголошують у Міносвіти.

“З метою запобігання розповсюдження наркотичних засобів у навчальних закладах та поблизу них рекомендуємо встановити камери спостереження та засоби оперативного зв‘язку з правоохоронними органами з метою затримання осіб, які розповсюджують наркотики тощо. До цієї роботи активно залучати батьків, органи студентського самоврядування навчального закладу усіх рівнів та громадські організації”, - говориться в листі міністерства.

Крім того, керівникам навчальних закладів, їх заступникам, проректорам (помічникам керівників) з виховної роботи, деканам, їх заступникам, класним керівникам та кураторам студентських груп доручено посилити роз‘яснювальну роботу серед школярів та студентів про шкоду вживання наркотичних засобів, у своїй роботі звертати увагу на стан здоров’я, настрій студентів, знати їх проблеми, проводити просвітницьку роботу. Також вказується на необхідність розробити методи попередження зловживання наркотиками серед школярів та студентів, забезпечити атмосферу здорового способу життя у навчальному закладі.

Лист підписаний першим заступником міністра освіти Євгеном СУЛІМОЮ.