В школах Тернопільщини вранці співатимуть гімн України

У навчальних закладах Тернопільської області відтепер навчальний тиждень починатиметься з виконання гімну України учнями та вчителями.

Як повідомляє кореспонденту УНІАН, про це йдеться у рішенні «Про посилення уваги до використання державних символів у вищих, загальнодержавних, дошкільних та позашкільних навчальних закладах області», прийнятому сьогодні депутатами обласної ради.

У документі сказано, що в такий спосіб буде забезпечено виховання у молодого покоління поваги до державних символів, формування у нього почуття патріотизму та національної свідомості.

У рішенні передбачено, що тиждень у навчальних закладах області починатиметься з урочистого підняття Державного прапора та виконання учнями й педколективом Державного Гімну України.

За проект проголосував 71 депутат.

З ініціативою прийняти таке рішення ні рівні області виступив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, який зауважив, що у січні 2011 року виконання гімну України в школах Тернополя запровадила міська рада.

Разом з тим, депутати облради не підтримали ініціативу ВО «Свобода» заборонити розміщення в області радянської символіки.

«Незабаром свято 9-го марта, тому це рішення було б досить дочасним», – аргументував свою пропозицію депутат від ВО «Свобода» Роман НАВРОЦЬКИЙ. Але голова облради Олексій КАЙДА виправив його, уточнивши, що йдеться «не про 9-те марта, а про 9-те мая».

«Перепрошую, 9-те мая. Просто я не розумію цієї мови», – відповів Р. НАВРОЦЬКИЙ.

Як уже повідомляв УНІАН, 8 квітня 2011 року депутати Тернопільської міської ради ухвалили рішення заборонити розміщення радянської символіки на державних установах та комунальних підприємствах Тернополя.