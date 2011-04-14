Єжеля просять захистити українську школу-інтернат у Севастополі

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН заявляє про намір влади Севастополя закрити українську школу-інтернат та закликає міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ захистити її.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парторганізації.

«Закриття української школи-інтернату в Севастополі має на меті посилити процес русифікації Військово-морських сил України, адже більшість українських військових будуть змушені віддавати своїх дітей у російські школи», - заявив О.ФОМУШКІН, коментуючи повідомлення активістів Конгресу українців Севастополя, що місцева влада готує закриття української школи-інтернату №7.

За словами лідера кримської організації УНП, «ця школа створена у 90-ті роки минулого століття для навчання дітей військовослужбовців ВМС України, щоб у русифікованому місті українські діти мали змогу отримувати знання рідною мовою».

«Ще у жовтні 2010 року в школі вже закрили один клас, а до 2012 року школу-інтернат планують або остаточно закрити, або перенести в інше місце», - сказав представник УНП.

«Перенесення школи в інший район буде аналогічним її закриттю, адже більшість українських військовослужбовців уже звикли до цього навчального закладу, що розташований у зручному місці», - вважає О.ФОМУШКІН.

На його переконання, таким чином «навмисно створюються всі умови, щоб діти українських моряків вчилися і розмовляли не українською, а російською мовою».

Тому голова кримської УНП звернувся до М.ЄЖЕЛЯ, який, на його думку, добре знає проблеми українських моряків та української громади, із закликом захисти школу-інтернат, підпорядкувавши її безпосередньо Міністерству оборони.