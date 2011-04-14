В Україні серед учнів середніх шкіл стартувала акція "Разом створимо азбуку твоєї країни України".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили організатор і керівник міжнародних арт-проектів Сергій КОВТУН і директор видавництва "Інформ-Україна", письменник Олександр ПОМИТКІН.

"Мета цього проекту - створення учнями українських шкіл "Азбуки моєї України", в якій самі діти розповідатимуть про Україну, про її історію, майбутнє, культуру і традиції", - сказав С.КОВТУН.

За його словами, від сьогодні у школах Львова, Дніпропетровська, Донецька, Харкова і Чернігова починається конкурс творів, які й ляжуть в основу "Азбуки".

У свою чергу, О.ПОМИТКІН уточнив, що "Азбука" видаватиметься як для школярів України, так і інших країн, зокрема, Польщі, Німеччини, Великої Британії, Італії і Канади. "Ми плануємо почати розповсюдження "Азбуки" 24 серпня, у День Незалежності України", - повідомив він.

Організатори проекту розраховують, що вже 1 вересня випускники шкіл зможуть вручити "Азбуку" першокласникам.

"Доцільність видання такої азбуки визначається висновками психологів про те, що почуття гордості за свою державу, свій народ або націю необхідно щепити дитині, починаючи з самого юного віку", - підкреслив О.ПОМИТКІН.