На Вінниччині діє православна військова школа

При храмі Успіння Божої Матері у місті Погребище Вінницької області діє єдина в Україні православна військово-патріотична парашутно-десантна школа імені цесаревича Алексія.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Вінницької облдержадміністрації.

Під час поїздки голови ОДА Миколи ДЖИГИ до цієї школи його посвятили у «почесні десантники» і призначили «головнокомандувачем».

М.ДЖИГА сказав, що ця школа - «те, що сьогодні потрібно нашому суспільству. Це – збереження дітей, їхнього здоров’я, формування їх як свідомих громадян, і не тільки у плані фізичному, а духовному і моральному».

Настоятель храму протоієрей Віктор ХОМЕНКО створив школу восени 2009 року. За цей час через навчання у школі пройшли 150 юнаків і дівчат.

Благословення на створення парашутно-десантної школи для дітей він отримав в архієпископа Тульчинського та Брацлавського ІОНАФАНА. Ідейний принцип релігійно-військової школи - «здатність положити душу за ближнього».

До школи приймають дітей з 4-5 років. З дітьми проводяться теоретичні заняття по парашутному спорту і володінню зброєю. Право першого стрибка з парашутом діти отримують лише з 14 років.

Сьогодні у клубі займаються 50 вихованців. Навчання у школі - безкоштовне. Для бажаючих вступити до лав цієї школи висувається жорстка умова – жити за православними канонами.