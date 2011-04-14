Путін зацікавився інтернами

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив ряду міністерств найближчим часом зняти питання, що стосуються порядку проходження інтернатури та матеріального забезпечення інтернів, пишуть РИА-Новости.

Випускники медичного інституту можуть отримати кваліфікацію відповідно до обраної спеціальності тільки по завершенні післявузівської професійної підготовки - інтернатури.

"Зараз інтернатуру можна проходити лише на базі освітніх установ", - нагадав В.ПУТІН, виступаючи на всеросійському форумі медичних працівників. Через це, за його словами, страждають студенти регіонів, які не можуть поїхати додому в свої міста, щоб пройти інтернатуру там. Крім того, стипендія інтернів складає 2 тисячі 700 рублів.

"Фактично ми штовхаємо дорослої людини з вищою освітою займатися чим завгодно, але не приділяти час своєму професійному зростанню", - сказав В.ПУТІН.

Глава уряду нагадав, що зараз в Росії близько 55 медичних академій та університетів, де є можливість для проходження інтернатури. "А як бути інтернам в регіоні, де таких вузів немає? Виходить, що випускник не може поїхати до себе додому, скажімо, в Магадан або на Камчатку, а змушений практикуватися у вузах у Владивостоці або Хабаровську", - зазначив В.ПУТІН.

"За цей час багато встигають створити сім`ю, завести дітей, знайти постійне місце роботи, а через рік і повертатися нікуди не хоче, і його можна зрозуміти", - підкреслив прем`єр.

"Я прошу Мінздоровсоцрозвитку, Міносвіти, Мінфін у найближчий час зняти всі ці питання і по порядку проходження інтернатури та з матеріального забезпечення інтернів", - доручив В.ПУТІН.