Фахівці відзначають зростання інтересу молоді до природничих наук

Директор Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету ім. В.Каразіна (ХНУ) Юрій ШКУРАТОВ вважає, що зараз відбувається поступове зростання інтересу молоді до природничих наук.

Про це повідомляє "Status quo”. "Адже вже є надвиробництво юристів та економістів. Але інтерес сам не виявиться в належній мірі. Потрібна серйозна державна підтримка науки", - заявив учений.

Водночас, за його словами, хоча керівництво країни і заявляє, що наука виводитиме Україну в число лідерів, але поки що підтримки науковці не відчувають.

“На 30 співробітників нашого НДІ з держбюджету в місяць виділяється 50 тис.грн на зарплату. Можете порахувати, яка у нас зарплата", - зазначив Ю.ШКУРАТОВ.

Він відзначив, що українська наука щороку старіє на рік. "А хотілося б, щоб вона ставала молодшою за рахунок молодих учених. Адже тенденція старіння науки почалася років 20 тому. Якщо так далі піде, то ми, вчені, просто вимремо", - підкреслив Ю.ШКУРАТОВ.

За його словами, вченого не так просто виховати.

"Адже це люди з особливими здібностями, з особливим складом розуму, що добре володіють науковим методом. Це рідкісні люди. І коли ми сформували вченого, знаходяться грантодавачі, які зманюють їх за кордон", - відзначив Ю.ШКУРАТОВ.

Він навів приклад, що за декілька останніх років особисто підготував 10 кандидатів наук, і половина з них вже працюють за кордоном.

"Вони працюють, наприклад, в Німеччині, Фінляндії, Японії. Ми спілкуємося з ними, вони добре влаштовані, але ж вони розвивають науку інших країн", - підкреслив науковець.