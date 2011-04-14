28-30 квітня у Львові проходитиме Фестиваль освіти та науки

З 28 по 30 квітня у Львові проходитиме Фестиваль освіти та науки. Участь у заході візьмуть близько 8 тис. школярів, студентів, науковців.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Відтак, протягом трьох днів фестивалю у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) відбудеться представлення найцікавіших та найоригінальніших проектів, експозицій, науково-дослідних розробок львівських вищих навчальних закладів міста, лекції, семінари та круглі столи для науковців, екскурсії кафедрами університетів для учнів шкіл, літературні вечори науково-популярного спрямування.

«Фестиваль науки – унікальна подія для студентів, викладачів та старшокласників Львова, на якій будуть представлені оригінальні інноваційні проекти у різних галузях, науково-дослідні проекти, відбуватимуться майстер-класи, вікторини та конкурси», - розповідає завідувач сектору інвестиційних проектів департаменту економічної політики Львівської міської ради Іван ДМИТРАСЕВИЧ.

Фестиваль проводиться з метою згуртувати провідних науковців міста задля ефективного розвитку інноваційної системи міста, а також заохочення молоді до здобування наукових знань.

Організаторами фестивалю є Львівська міська рада та вищі навчальні заклади міста.

Нагадаємо, перший Львівський Фестиваль науки та освіти проходив 21-23 квітня минулого року. На ньому було представлено 80 проектів від 6 львівських вищих навчальних закладів. Захід відвідало понад 4000 учнів 7-9 класів.