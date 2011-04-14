Уряд РФ виділить 120 млрд руб на модернізацію шкільної освіти

Уряд Росії додатково виділить 120 мільярдів рублів на модернізацію шкільної освіти в 2011-2013 роках, пишуть РИА-Новости з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки РФ.

У поточному році на ці цілі буде направлено 20 мільярдів рублів, у наступному році - 60 мільярдів рублів, а в 2013 році - 40 мільярдів.

За повідомленням міністерства, ці гроші підуть на придбання обладнання для шкільних лабораторій, спортзалів і їдалень, транспортних засобів для перевезення школярів, підвищення кваліфікації вчителів, а також на модернізацію базових шкіл шляхом створення в них центрів дистанційного навчання.

"При цьому головна мета - підвищити середню зарплату вчителів до рівня середньої зарплати по економіці регіону", - наводяться в повідомленні слова керівника відомства Андрія ФУРСЕНКО.

На підвищення зарплати вчителів буде направлено не менше 60 мільярдів рублів, наголошується в повідомленні.

Раніше прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив уряду вжити заходи щодо доведення з 1 вересня цього року середньої зарплати вчителів у країні до середнього рівня зарплати в економіці кожного конкретного регіону за рахунок комплексу заходів, в яких будуть задіяні як федеральні, так і регіональні засоби. За словами прем`єра, регіони могли б витрачати кошти на зарплати вчителів, а витрати на капітальні ремонти може взяти на себе федеральний бюджет.