Батьки донецьких школярів направили лист Близнюку

Батьки донецьких школярів просять голову обласної державної адміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА забезпечити участь громадськості в обговоренні питань оптимізації навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, яке батьки загальноосвітньої школи № 111, що закривається, направили губернатору.

Автори листа нагадали А.БЛИЗНЮКУ, що згідно з постановою Кабінету міністрів (№ 996) і його особистого розпорядження, 28 лютого 2011 року була створена Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації, основними завданнями якої є сприяння врахування громадської думки при формуванні і реалізації державної політики на території регіону.

Тому батьки просять підключити цю громадську раду до розв’язання проблем, пов`язаних з так званою оптимізацією шкіл Донецька.

«Просимо Вас публічно утриматися від закриття шкіл… і пропонуємо: проведення громадського обговорення питань оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних державних установ області в 2011 році; оприлюднення у стислі терміни (до 5 днів) інформації про нинішній стан процесу оптимізації навчальних закладів в області (які закриті, підлягають закриттю чи перепрофілюванню); створення спільної з Громадською радою на паритетних засадах робочої групи для розробки плану проведення громадського обговорення і координації даної роботи», - написали у своєму зверненні батьки учнів донецької школи № 111.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня відбулося перше читання порядку денного пленарного засідання Донецької міської ради 5 сесії VI скликання, на якому депутати розглянули питання «Про ліквідацію Донецьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів № 111, № 121 і № 154».

Після розгляду питання депутати ухвалили одноголосно рішення винести питання про ліквідацію цих загальноосвітніх шкіл на сесію міської ради, яка відбудеться 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».