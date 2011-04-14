Участь у пробному ЗНО 9 квітня взяли понад 55 тис. осіб
09:24, 14 квітня 2011Освіта
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Працювали 400 пунктів тестування
9 квітня 2011 року відбулося пробне тестування з історії України, математики, хімії, географії, російської мови.
Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в різних регіонах України було створено 400 пунктів тестування, залучено більше 11500 педагогічних працівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
За оперативними даними, отриманими з регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні взяли понад 55600 осіб.
Усього в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2011р. взяли участь близько 129 тис. 100 громадян.
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