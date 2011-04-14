Участь у пробному ЗНО 9 квітня взяли понад 55 тис. осіб

9 квітня 2011 року відбулося пробне тестування з історії України, математики, хімії, географії, російської мови.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в різних регіонах України було створено 400 пунктів тестування, залучено більше 11500 педагогічних працівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

За оперативними даними, отриманими з регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні взяли понад 55600 осіб.

Усього в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2011р. взяли участь близько 129 тис. 100 громадян.