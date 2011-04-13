Близько 4 тисяч студентів у Львові протестували проти деградації освіти

У середу, 13 квітня, студенти Львова провели масовий протест «Проти деградації освіти». Розпочали біля пам’ятника Іванові Франку мітингом, де вихованці львівських вишів малювали плакати, писали на стендах свої претензії та вимоги до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, а також робили репетицію протестного оркестру.

Завдяки барабанам, пляшкам з камінцями, плеском в долоні та тупотінню ніг студенти здіймали галас, вибиваючи певний ритм та поєднували його з викрикуванням гасел.

Як повідомили УНІАН організатори акції - Громадянський рух «Відсіч» - близько 12.45 студенти сформували колону та, несучи попереду банер «Ні деградації освіти», вирушили через центр міста до Львівської обласної державної адміністрації, щоб передати представникам влади свої вимоги. Там студентів не впустили під будівлю адміністрації, обгородили її турнікетами, вишикували групу ОМОНу та не давали проїхати автомобілю із звуковою апаратурою протестувальників.

Зрештою, звук встановили у парковій частині і до студентів вийшов голова управління освіти та науки ЛОДА Брегін МИХАЙЛО. Він прийняв вимоги та пообіцяв розглянути їх.

Основні вимоги студентів – це відхилення теперішньої редакції законопроекту «Про вищу освіту», підняття стипендій до рівня прожиткового мінімуму, припинення неврегульованого підвищення ці на гуртожитки, а також зняття Дмитра ТАБАЧНИКА з посади Міністра освіти.

«Всі дії МОНМСу спрямовані на знищення вищої освіти в Україні. ТАБАЧНИК і його команда не повинні далі працювати на своїх посадах, адже їх шкідливі закони і ухвали тільки приводять до все більшої і більшої деградації освіти» - заявив активіст Громадянського руху «Відсіч» Юрій ШИВАЛА.

Дана акція – частина всеукраїнської кампанії «Проти деградації освіти», спрямованої проти останньої редакції законопроекту «Про вищу освіту» зокрема та законотворчої політики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в цілому, відзначають організатори. Вони також наголошують, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, то протести продовжуватимуться й надалі, поширюючись по всій Україні.