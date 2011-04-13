У медзакладах Києва четвер оголошено «Днем школяра»

У лікувально-профілактичних закладах Києва четвер оголошено «Днем школяра».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадмінітсрації, відповідне рішення було прийнято з метою спростити процедуру щорічних профілактичних оглядів школярів у медичних закладах столиці.

За поясненням начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїси МОІСЕЄНКО, у цей день дільничні педіатри та лікарі загальної практики/сімейної медицини будуть чекати школярів з батьками на профілактичні огляди.

«Саме профілактичні огляди школярів, спрямовані на ранню діагностику патологічних станів, проведення профілактичних та оздоровчих заходів мають стати передумовою для зниження рівня захворюваності наших дітей. Ми звертаємось до батьків з проханням: знайдіть один день протягом року, аби відвідати разом з вашою дитиною лікаря, дізнатися про стан здоров’я дитини, допустимі навантаження для неї, отримати консультацію лікаря», – підкреслила Р.МОІСЕЄНКО.

В КМДА нагадують, що постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1318 «Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» передбачено залучення батьків до профілактичних оглядів і проведення щорічних медичних профілактичних оглядів у лікувально-профілактичних закладах. У 2011 році було підписано наказ Головного управління охорони здоров’я «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва». Відповідно до зазначених нормативних актів профілактичні огляди повинні здійснюватись: виключно у територіальному лікувально-профілактичному закладі, індивідуально, у присутності батьків, протягом року, у зручний для них час.

За офіційним даними столичної міськдержадміністрації, результати оглядів минулого року свідчать, що серед столичних дітей шкільного віку рівень захворюваності зріс у 2010 році на 10%, у порівнянні з 2009 роком, і складає 689,5 на 1000 учнів (2009 рік – 663,2). Тобто кожний 7 учень нездоровий. За роки навчання в школі у дітей зростає: у 2,3 рази частота порушень гостроти зору; у 1,4 рази порушення постави; у 3,8 рази частіше діагностується сколіоз та майже в 3 рази більше – захворювання серцево-судинної та ендокринної систем.