У Азарова питають про позицію уряду щодо закриття

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звернувся до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, щоб він повідомив позицію уряду стосовно ситуації із закриттям дошкільних закладів загалом та на Черкащині зокрема.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Так, реагуючи на сюжет одного з телеканалів, у якому йшлося про план закриття двох дитячих садочків у місті Звенигородка на Черкащині, М.ТОМЕНКО сказав, що така ситуація, як мінімум дивує, оскільки сьогодні в багатьох містах черги, щоб потрапити у дитячий садочок.

«Натомість такі дії виглядають як нова хвиля закриття дитячих дошкільних закладів», - додав віце-спікер.

Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що це не просто абсурд з точки зору ситуації, яка склалася, а й незаконні дії, оскільки Закон «Про дошкільну освіту» чітко передбачає, що «реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму».