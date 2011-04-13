Кабмін затвердив механізм навчання за кордоном за державні кошти

Кабінет міністрів сьогодні затвердив «Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, положення визначає механізм організації навчання та стажування у провідних закордонних вишах та наукових установах.

Ухвалення Кабміном Постанови про затвердження цього положення врегульовує нормативно-правове забезпечення організації державної підтримки бажаючих вчитися та стажуватися за кордоном. Фінансування витрат буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Згідно з Положенням, на навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію вченої ради ВНЗ або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради науково-дослідної чи науково-технічної установи.

Перелік пріоритетних напрямків освіти та науки та перелік провідних вишів та наукових установ щорічно затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. Це ж міністерство щороку оголошує конкурс з відбору кандидатів, визначає порядок та умови його проведення. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюватиме конкурсна комісія. Строк навчання та стажування не повинен перевищувати одного року, зазначили в Кабміні.