В Росії організовують спільне навчання дітей та дітей-інвалідів

Близько 9 мільярдів рублів буде виділено з федерального бюджету на створення мережі базових освітніх установ для спільного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров`я разом з іншими учнями. Як пишуть РИА-Новости, про це повідомив у вівторок в ході семінару заступник директора департаменту Міністерства освіти і науки РФ Сергій ВІТЕЛІС.

"Передбачається, що близько 10 тисяч таких установ буде створено по Росії, і на ці цілі виділяється досить велика сума з федерального бюджету - 9 мільярдів рублів і приблизно стільки ж виділять суб`єкти РФ”, - сказав С.ВІТЕЛІС.

За його словами, перед регіонами ставиться завдання “впритул” підійти до проблеми інклюзивної освіти, але у суб`єктів сьогодні не вистачає коштів, щоб самостійно з цим впоратися.

С.ВІТЕЛІС поінфорував, що пропозицію про створення мережі освітніх організацій до програми "Доступна середовище" вніс департамент освіти та науки.

"У законі про освіту, який сьогодні активно обговорюється, повною мірою враховано всі питання, які стосуються освіти інвалідів. У принципі, їх спільне навчання з учнями, які не мають порушень у розвитку, буде врегульовано", - сказав заступник директора департаменту.

Він додав, що всі питання навчання дітей-інвалідів у новому законі про освіту будуть враховані. "Це стосується фінансування освіти, створення спеціальних умов для навчання, підготовки кадрів та інші питання, в повному обсязі в цей законопроект закладені", - запевнив С.ВІТЕЛІС.

У свою чергу, директор Інституту корекційної педагогіки Російської академії освіти Микола МАЛОФЄЄВ зазначив, що інклюзивна освіта не призначене для всіх без винятку дітей. Як правило, діти з мінімальними порушеннями у розвитку йдуть в масову школу, але в більшості випадків там не отримують необхідної спеціальної підтримки з боку педагогів і школи. "Для нас важливо незалежно від того, де навчається дитина, зберегти і інтегрувати спеціальні освітні послуги для дітей. Для нас інклюзивна освіта - це тільки один з варіантів навчання", - сказав М.МАЛОФЄЄВ.