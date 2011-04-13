У Луцьку проведуть "Карнавал імені Діми Табачніка"

У Луцьку 14 квітня за ініціативи міської молоді відбудеться "Карнавал імені Діми Табачніка".

Як повідомили УНІАН організатори акції, луцький незалежний масовий студентський карнавал приурочений річниці призначення Дмитра ТАБАЧНИКА міністром освіти і науки України.

"За цей час Діма перетворив українську освіту на справжній цирк, і тому студенти вирішили підіграти йому, організувавши карнавал на його честь!!! Герцен писав, що «сміх – одне із наймогутніших знарядь руйнування», тому студенти вирішили, що сміх буде найкращою зброєю проти Д.ТАБАЧНИКА", - йдеться у повідомленні.

У програмі акції – костюмований парад «Табачників», конкурс на кращу карикатуру на міністра освіти, забави, позитив.

Ініціаторами акції виступають студенти і школярі навчальних закладів міста, а також активна молодь, зазначено в повідомленні,

Також організатори наголошують, що акція - аполітична, тому категорично заборонено приходити з партійними прапорами.