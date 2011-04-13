У Севастополі в школі ім. Гагаріна відкрито музей авіації й космонавтики

У Севастополі в загальноосвітній школі I-III ступенів №54, якій 15 березня 2011 р. рішенням міської ради присвоєно ім`я першого космонавта Юрія Гагаріна вчора, у День Космонавтики, була висаджена алея дерев і відкритий шкільний музей авіації та космонавтики.

Крім того, як передає кореспондент УНІАН, у школі ім. Ю. Гагаріна також була відкрита анотаційна дошка першому космонавтові.

Висадженій з нагоди Дня космонавтики алеї також присвоєно його ім`я.

В експозиції шкільного музею представлені фотографії з особистих архівів городян, що розповідають про перебування Ю.Гагаріна у Севастополі, книги, листівки тощо, пов`язане з космічною галуззю.

У заходах взяв участь голова міської держадміністрації Севастополя Валерій САРАТОВ.

Сьогодні ж В. САРАТОВ, виступаючи на мітингу з нагоди Дня працівників ракетно-комічної галузі України, Всесвітнього дня авіації і космонавтики і 50-річчя з дня польоту першої людини в космос біля пам`ятного знаку «Людина у космосі» (у Гагарінському районі міста), зазначив, що в України є тільки один Гагарінський район, і він – у Севастополі.

«Це звучить гордо, тому що пов`язане не з політикою, а з тим, що ми дійсно могли вирішувати і вміли вирішувати завдання такої складності», - заявив він.