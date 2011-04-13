Доступ до Інтернету мають 30% дорослого населення України (старші 18 років), або 11,4 млн. осіб.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, розміщені на офіційному сайті КМІС.

Як зазначається в повідомленні, опитування більше 2 тис. респондентів у всіх областях України, проведене в 2011 році, показує, що «за останні два роки (з 2009 по 2011 рр.) зростання користувачів усесвітньої мережі в Україні практично припинилося». Стабільним поки можна назвати збільшення частки в загальному числі користувачів домашніх користувачів Інтернету, яка з 2009 року має щорічну позитивну динаміку приросту в 2%.

Що стосується профілю онлайн-аудиторії, то основну групу користувачів складає молодь віком 18–29 років, на яку доводиться 46,6% користувачів Інтернету.

Достатньо вагомий відсоток користувачів також спостерігається у вікових групах 30-39 і 40-49 років (25,5% і 19,2% відповідно), що сумарно складає майже таку ж частку, як частка молоді до 30 років, - 44,7%. Найнижчий рейтинг має старша вікова група (від 50 років), частка якої в загальному числі користувачів Інтернету в Україні складає 8,7%.

У КМІС вважають, що остання вікова група є потенційним драйвером зростання інтернет-користувачів в Україні, оскільки практично половина жителів України (41,1%) - це люди віком 50 років і старші.

«Таким чином, можна зробити висновок, що зростання користування інтернет-ресурсом безпосередньо залежить від рівня залучення до цього процесу вікового населення країни», - йдеться в повідомленні.

Якщо говорити про гендерну відмінність користувачів Інтернету, то частка чоловіків серед них трохи більша, ніж жінок, але ця різниця статистично не значуща, що говорить про рівномірне представлення в Інтернеті обох статей.

Зовсім інша картина спостерігається в зрізі за освітою - тут спостерігається лінійна залежність між рівнем освіти і рівнем користування Інтернетом. Практично половина всіх користувачів (41,1%) - це люди з вищою освітою. Майже стільки ж (37,4%) - користувачі з неповною вищою й середньою спеціальною освітою. Люди з повною середньою та загальною освітою складають п`яту частину інтернет-аудиторії, або 20,7%. І зовсім незначна частка користувачів Інтернету серед людей із неповною середньою освітою, яка складає лише 0,8%.

Згідно з результатами дослідження, серед основних причин, через які українці не користуються Інтернетом, в основному були названі відсутність технічних можливостей (доступу до комп`ютера, технічної можливості підключити Інтернет), навиків і умінь користування, фінансових можливостей тощо.

У КМІС вважають, що це не лише обмежує потенціал розвитку українського сегменту світової мережі і національного онлайн-ринку. Тривогу у соціологів викликає диференціація суспільства, яка формується обмеженням доступу до такого вагомого інформаційно освітнього ресурсу, як некомерційний Інтернет.