Мер Донецька заявляє, що губернатор рекомендацій не давав

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляє, що ніяких звернень губернатора Анатолія БЛИЗНЮКА з рекомендаціями утриматися від закриття шкіл на період проведення консультацій з цього питання з громадськістю не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання: чи отримувала Донецька міськрада від А.БЛИЗНЮКА відповідне звернення й рекомендації.

«Ну що за звернення? Я знаю, що була «дорожня карта», інших якихось документів я не бачив. Що ви маєте на увазі? Яке звернення? Що в цьому зверненні мало бути? Я поняття не маю», - сказав мер. При цьому він додав: «Була «дорожня карта», ви знаєте, там було (рішення) про оптимізацію 25 шкіл. У місті Донецьку це питання дуже серйозно опрацьовувалося, багато було політичних спекуляцій із цього приводу».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що «сьогодні підготовлені пропозиції по трьох навчальних закладах, які закриватимуться. відпрацьовані вони й прийняті на сесіях районних рад, і будуть винесені на сесію міської ради». Він підкреслив, що до рішення про закриття шкіл у Донецькій міськраді «підішли зважено, навіть дуже зважено».

Відразу після прес-конференції в залі засідань міськради відбулося перше читання порядку денного пленарного засідання Донецької міської ради 5 сесії VI скликання, на якому депутати розглянули питання «Про ліквідацію Донецьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №111, №121 і №154».

Після розгляду питання депутати ухвалили одностайне рішення винести питання про ліквідацію цих загальноосвітніх шкіл на сесію міської ради, яка відбудеться 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації А.БЛИЗНЮК відповів позитивно на запитання про те, чи звернувся він до органів місцевого самоврядування з рекомендаціями утриматися від закриття шкіл на період проведення консультацій із цього питання з громадськістю.

«Я звернувся в органи місцевого самоврядування», - підкреслив губернатор.

А.БЛИЗНЮК в черговий раз пообіцяв, що «жодного рішення ні органи місцевого самоврядування, ні влада в місті Донецьку й області не прийматиме без проведення відповідних консультацій громади».

Довідка УНІАН. 3 лютого 2011 року прес-служба Донецької обласної держадміністрації розповсюдила офіційне повідомлення про те, що «на виконання розпорядження голови облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА щодо оптимізації структури бюджетної сфери в 2010 році розроблена «Регіональна дорожня карта з цього питання».

У повідомленні прес-служби наголошувалося, що Програма «Освіта Донеччини. 2007-2011 роки» містить перспективний план «Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл», який щорічно уточнюється й корегується на підставі аналізу демографічної ситуації, наповнюваності шкіл, стану й матеріально-технічної бази будівель, витрат на їх утримання в умовах недостатнього фінансування галузі, географічного розміщення тощо.

У 2011 році в області планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл.