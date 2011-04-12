Кожен третій студент давав хабар за іспит

36% українських студентів платили за складання іспитів.

Як пише Українська правда, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування студентів, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та фірмою "Ukrainian Sociology Service".

За даними дослідження, середній розмір хабара за іспит становить 376 грн. Проте ця сума може бути різною. Серед тих, хто платив за оцінку на іспиті, 16% опитаних заплатили 100 гривень, 26% - від 100 до 200 гривень, 38% від 200 до 400 гривень, 15% - від 400 до 1000 гривень і 4% - понад 1000 гривень.

Загалом серед усіх студентів 32% відповіли, що їм доводилося дарувати подарунки викладачам, 27% надавали викладачам різноманітні послуги, 24% платили гроші за оцінки, а 21% купували реферати, курсові та дипломні роботи. Не були задіяні у корупційні дії лише 34% студентів.

Головна причина задіяності у різні видах корупційних практик полягала у прагненні отримати потрібну оцінку - на це вказали 52% опитаних студенти. На тиск викладача послалися значно менше - 15%.

Основна ситуація здійснення корупційних дій - це складання заліків та іспитів, так вважає 75% опитаних.

На поширеність корупційних практик не впливає форма власності навчального закладу: у державних (комунальних) ВНЗ з цим явищем стикалося 33% студентів, у приватних 35,5%.

Також майже однаково виявилося поширення корупції на стаціонарі (33%) і на заочному відділенні (34%). Так само не впливає на поширеність відповідних практик і те, навчається студент на бюджеті чи на контракті (стикалися з ними відповідно 31,1% та 34,6%).

Про існування можливості "купити" оцінку студенти переважно дізнаються від студентів старших курсів (52%), ще 36% - від своїх однокурсників, 29% від викладача, 28% - від старости і 14% - від методистів і лаборантів.

Найчастіше стикаються з корупцією студенти, які навчаються на юридичних спеціальностях. Серед майбутніх юристів не мають досвіду корупції лише 29,3% опитаних, мають такий досвід 39,1%. Найменш корумпованими виявилися спеціальності суспільно-гуманітарного профілю. У цій групі не мають досвіду корупції 45,6% опитаних, стикалися з цим особисто 25,4%.

Дослідження показало, що чим вища успішність студента, тим залученість до корупційних практик менша. Серед тих, чий середній бал успішності за останню сесію дорівнював оцінці "задовільно", частки тих, хто не стикався і стикався з корупцією однакові (по 34%). Серед тих, хто мав середній бал "добре", таких, що не стикалися з корупцією, вже більше ніж тих, хто з нею стикався (39% проти 34). А серед "відмінників" цей розрив ще відчутніший (43% проти 28%).

Загальнонаціональне опитування було проведене з 23 березня по 3 квітня 2010 року. Усього було опитано 1008 студентів за вибіркою, репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання. Похибка вибірки не перевищує 3.2%.