Губернатор Донеччини вирішив не поспішати з закриттям шкіл

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що звернувся до органів місцевого самоврядування з рекомендаціями утриматися від закриття шкіл на період проведення консультацій із цього питання з громадськістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив вчора на прес-конференції.

Присутня на прес-конференції заступник голови Донецької облорганізації Всеукраїнського товариства «Просвіта» Марія ОЛІЙНИК, яка є членом недавно створеної громадської ради при облдержадміністрації, нагадала А.БЛИЗНЮКУ, що 7 квітня громадська рада в своєму зверненні попросила його «публічно звернутися до органів місцевого самоврядування й рекомендувати їм утриматися від закриття шкіл на період проведення консультацій із громадськістю».

«Я звернувся до органів місцевого самоврядування», - відповів губернатор.

Він також підкреслив, що громадська рада й була створена для того, щоб допомагати вирішувати владі спірні й проблемні питання, що виникають у регіоні. «Ми створили громадську раду, я її не скликав, усі бажаючі, які хотіли працювати в цьому напрямку, озвучили свої бажання, вони самі зібралися, вони обрали керівний склад. Перше, з чим ми до них вийшли, до цієї громадської ради – з пропозицією підключитися разом із владою з питань, назвемо так, і не оптимізації, і не закриття шкіл, а забезпечення ефективного використання коштів, виділених у бюджеті на освіту й на охорону» здоров`я, - зазначив А.БЛИЗНЮК.

При цьому він додав, що є лише два способи використання бюджетних коштів – «або ж ми їх ефективно використовуватимемо, або бездарно проїдатимемо, не маючи від цього ніякого конкретного результату».

А.БЛИЗНЮК у черговий раз пообіцяв, що «жодного рішення ні органи місцевого самоврядування, ні влада в місті Донецьку та області не прийматиме без проведення відповідних консультацій громади».

«Не політикани повинні вирішувати ці питання, а люди, громада й влада, яка обрана людьми для того, щоб, розуміючи й знаючи краще за людей загальну ситуацію, пропонувала людям кращі шляхи їх подальшого розвитку», - сказав голова облдержадміністрації.

Він зазначив, що повинен із обох сторін контролювати законність процесів, що відбуваються в регіоні, пов`язаних із ефективним використанням бюджетних коштів.

«Я звернувся в органи місцевого самоврядування підійти зважено, згідно з чинним законодавством, до питання про закриття шкіл, або, я говорю, ефективного використання (бюджетних коштів). Тому я повинен робити й те, й це, згідно з моїми обов`язками. А яке ухвалить рішення громада, представницький орган громади - міська, районна або сільська рада, якщо в неї є таке право ухвалювати рішення, - це їх справа. Моє завдання контролювати законність виконання всіх цих процедур, і я це зроблю», - запевнив А.БЛИЗНЮК.

У свою чергу, М.ОЛІЙНИК повідомила кореспонденту УНІАН, що при проведенні в області в 2011 році оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів стала поширеною практика ухвалення рішень без відповідної роз`яснювальної роботи, без урахування або при ігноруванні позицій тих, чиї інтереси вони безпосередньо зачіпають - батьків, учнів, вчителів. Це викликало занепокоєння й протести, які створюють суспільну напругу й політичні протистояння.

У зв`язку з цим громадська рада при Донецькій облдержадміністрації подала А.БЛИЗНЮКУ пропозицію про проведення консультацій із громадськістю з питань оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на масові протести, рішенням Макіївської міськради від 25 березня були закриті загальноосвітні школи №3, №27 і №100, а також рішенням Торезької міськради від 28 січня закрита школа №27. У Петровському районі м. Донецька поки рішенням райради закрита школа №111. У всіх випадках органи місцевої влади заявляють про брак бюджетних коштів на утримання цих навчальних закладів.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».