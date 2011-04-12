У Макіївці можна не закривати школи - депутат Бондаренко

Народний депутат України від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО вважає, що в місті Макіївка Донецької області можна і не закривати загальноосвітні школи, якщо державне підприємство «Макіїввігілля» поверне свої борги бюджету міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора в Донецьку в прямому ефірі місцевого телеканалу «Донбас».

О.БОНДАРЕНКО, котра сама є уродженкою Макіївки, зазначила, що надсилала листа меру Олександру МАЛЬЦЕВУ, щоб він знайшов кошти і зупинив закриття шкіл у місті. Але рішенням сесії Макіївської міськради 25 березня в місті були закриті школи №№ 3, 27, 100 і 94.

«Що стосується закладів освіти, приміром, у Макіївці. Я, наприклад, сама звернулася з листом до пана МАЛЬЦЕВА з тим, аби він зміг усе-таки знайти гроші», - сказала депутат. Вона навіть вказала, звідки, на її думку, місто може поповнити свій бюджет.

«Приміром, є таке підприємство, як «Макіїввугілля», це підприємство державне, але воно заборгувало тій же державі Україна більш ніж 400 млн. грн. до бюджету. Це ті гроші, які вистачить для того, щоб ось ці 4 школи не закривати», - пояснила О.БОНДАРЕНКО.

Тим часом у Донецьку, зазначила депутат, завдяки втручанню в ситуацію парламентаріїв від ПР, вже цього року не закриватимуть центральну школу №2, і це їх «маленька перемога».

Коментуючи в цілому процес закриття навчальних закладів у Донецькій області, О.БОНДАРЕНКО поклала відповідальність за це на місцеві органи влади і на губернатора, який не звернувся до народних депутатів для вирішення проблеми браку коштів на фінансування сфери освіти в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».