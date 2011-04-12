Григорович: в Києві влада намагається перевести школи на російську

Партія «Наша Україна» вимагає від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА негайно втрутитися у ситуацію з намірами київської влади щодо переведення навчання дітей з державної мови на російську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це йдеться у відповідному депутатському зверненні народного депутата Лілія ГРИГОРОВИЧ.

Л.ГРИГОРОВИЧ наголошує, що їй стало відомо про спроби Управління освіти Дарницької районної в Києві державної адміністрації безпідставно ініціювати питання переведення шкіл району на російську мову викладання.

Зокрема, пише депутат, 11 квітня 2011 року в терміновому порядку за наказом директора школи №267 класні керівники 4-х класів зібрали батьківські збори з питання мови навчання дітей. У батьків вимагали дати відповідь на запитання, чи бажають вони, щоб у їхніх дітей з 5-го класу викладання усіх предметів проводилось російською мовою.

«За інформацією, яку я отримала, з ініціативи Управління освіти дирекціям шкіл було поставлено завдання забезпечити переведення навчання дітей на російську мову, але таким чином, ніби ініціатива виходить від батьків», - каже Л.ГРИГОРОВИЧ.

«Хочу також повідомити Вас, що абсолютна більшість батьків та вчителів виступили категорично проти подібних ініціатив. Фактично, влада використовує норми чинного законодавства, які надають батькам право вибору мови навчання дітей, для того, щоб переконати батьків відмовитися від навчання державною мовою. Вважаю, що такі ініціативи можуть виходити виключно від самих батьків дітей, а не державних органів», - наголошує Л.ГРИГОРОВИЧ у своєму звернені до Президента.

«Розцінюю такі дії влади як антидержавні та незаконні. Ініціатором подібних дій управлінь освіти у столиці України міг бути лише міністр освіти України, відомий українофоб Д.ТАБАЧНИК», - йдеться у зверненні.

«У зв’язку з великим суспільним значенням вищевикладених фактів прошу Вас втрутитися в цю ситуацію та припинити незаконні дії влади щодо ініціювання переведення навчання дітей з державної мови на російську», - додала народний депутат.