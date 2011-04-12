Працівники дитсадків Тернополя підуть у відпустки за власний рахунок?

У Тернополі працівників дитсадків планують відправити у літні відпустки за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час прес-конференції міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

За поясненням С.НАДАЛА, це зумовлене тим, що держава не додала Тернополю на галузь освіти 15 млн. грн., що складає 1,5-місячний фонд зарплати.

«Я уже і сам звертався, і в п’ятницю (8 квітня – УНІАН) депутати прийняли звернення ради до керівництва держави із проханням виділити місту додаткову дотацію розміром 15,15 млн. грн. на галузь освіти та 6,616 млн. грн. – установам охорони здоров’я. Якщо ці кошти виділять – тоді проблем не буде, в іншому ж разі нам доведеться економити», – сказав С. НАДАЛ.

За його словами, об’єднувати групи чи навіть цілі садки у місті заплановано влітку.

«Не секрет, що тоді багатьох дітей забриють, відповідно ми зможемо економити, щоб в умовах браку коштів зберегти садочки і всіх працівників», – сказав С. НАДАЛ.

Він також повідомив, що у всіх навчальних закладах міста відновлено теплопостачання.

«Ми його відключили, оскільки потепліло. Тепер знову похолодало, відповідно тепло у всіх школах запустили знову. Опалюватимемо навчальні заклади мінімум до 15 квітня, а далі дивитимемося на середньодобову температуру – якщо буде ще захолодно в приміщеннях, то опалюватимемо», – пообіцяв міський голова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час прес-конференції міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

За поясненням С.НАДАЛА, це зумовлене тим, що держава не додала Тернополю на галузь освіти 15 млн. грн., що складає 1,5-місячний фонд зарплати.

«Я уже і сам звертався, і в п’ятницю (8 квітня – УНІАН) депутати прийняли звернення ради до керівництва держави із проханням виділити місту додаткову дотацію розміром 15,15 млн. грн. на галузь освіти та 6,616 млн. грн. – установам охорони здоров’я. Якщо ці кошти виділять – тоді проблем не буде, в іншому ж разі нам доведеться економити», – сказав С. НАДАЛ.

За його словами, об’єднувати групи чи навіть цілі садки у місті заплановано влітку.

«Не секрет, що тоді багатьох дітей забриють, відповідно ми зможемо економити, щоб в умовах браку коштів зберегти садочки і всіх працівників», – сказав С. НАДАЛ.

Він також повідомив, що у всіх навчальних закладах міста відновлено теплопостачання.

«Ми його відключили, оскільки потепліло. Тепер знову похолодало, відповідно тепло у всіх школах запустили знову. Опалюватимемо навчальні заклади мінімум до 15 квітня, а далі дивитимемося на середньодобову температуру – якщо буде ще захолодно в приміщеннях, то опалюватимемо», – пообіцяв міський голова.