Книги "Сяйва" за безцінь продають на Петрівці

Книги із захопленої рейдерами книгарні "Сяйво", що вже більше року зачинена для покупців, можна задарма купити на книжковому ринку "Петрівка". Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції розповіла директор книгарні Алла Лазуткіна.

"Ми точно знаємо, що наші книги продаються за безцінь. На жаль, це нікого не хвилює ані міліцію, ані УБОЗ. У нас навіть є товарний чек, де книга вартістю 120 гривень була куплена всього за 30. Там навіть не завдали собі клопоту зняти наш цінник та штрих-код", - зазначила жінка.

Нагадаємо, у лютому 2010 року "Сяйво" двічі за місяць брали штурмом невідомі у масках. Відтоді книгарня зачинена, а її вітрини заварені металевими пластинами та сховані від сторонніх очей під сірими простирадлами.

"З крамниці вивезли усе, у тому числі книги, комп`ютерне обладнання ба навіть особисті речі працівників. Наші збитки становлять понад 5 мільйонів гривень", - сказала А Лазуткіна.

Нині, за словами директора, колектив «Сяйва» збирає підписи під відкритим листом до глави держави Віктора Януковича, у якому просить гаранта посприяти всіма можливими способами поверненню приміщення по вулиці Червоноармійська (Велика Васильківська), 6 у власність територіальної громади й поверненню туди ТОВ «Книгарня «Сяйво» як законного орендаря.

Та поки, незважаючи на те, що в Шевченківське районне управління ГУ МВС України в Києві було подано більше 100 заяв за фактом розбійного нападу, скоєного за попередньою змовою групою осіб, міліція відреагувала на це лише порушенням кримінальної справи за фактом крадіжки.

"Реагування правоохоронних органів на 0,5 відсотків,хоча у нас є фото-та відоематеріали, які засвідчують, що це був розбійний напад, - додав захисник книгарні адвокат Олег Король.

Історія книгарні «Сяйво» нараховує понад 65 років. Її відвідували такі видатні діячі культури, як Максим Рильський, Павло Тичина, Остап Вишня, Платон Воронько, Дмитро Павличко, Іван Драч, художники, актори, політики, журналісти й політологи.