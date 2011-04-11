Ніколаєнко: вимоги повернути гроші від студентів-бюджетників незаконні

Голова Громадської Ради освітян і науковців України Станіслав НІКОЛАЄНКО назвав спроби окремих вузів повернути гроші за навчання бюджету – незаконними.

Про це повідомляє прес-служба партії “Справедливість”.

За словами С.НІКОЛАЄНКО, такі вимоги ініціює, як правило, Рахункова палата чи Контрольно-ревізійне управління, але вони є абсурдними.

“Стаття 53 Конституції України дає кожному громадянину право отримати вищу освіту за рахунок держбюджету на конкурсній основі. Норми Конституції, основного закону – це норми прямої дії. Людина реалізує своє конституційне право на освіту і Конституція інших вимог до громадянина не виставляє”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Абсурдність вимог повернення коштів підтверджує і той факт, що нині 80% підприємств є приватними і тому місць для випускників на держпідприємствах просто не існує, підкреслює екс-міністр освіти.

Окрім того, за його словами, Основний Закон України дає право громадянину на вільний вибір місця проживання, місця роботи і обмежувати молодь в цих правах ніхто не вправі.

Стаття 56 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що випускники вузів можуть бути направлені на роботу.

“Але в цій статті нічого не сказано про повернення коштів, якщо випускник не хоче працювати за направленням. Таких механізмів повернення бюджетних коштів в Україні не існує! До речі, не існувало їх і за Радянської влади”, - наголошує С.НІКОЛАЄНКО.

Він зазначає, що якщо ж державі потрібні певні фахівці, то доречно було б при вступі укладати трьохсторонню угоду: вуз-підприємство-студент, де передбачати взаємозобов‘язання. Наприклад, надання житла випускнику, достойну зарплату, виплату підйомних, надання безвідсоткових кредитів і т.і.

“Якщо таке є, то можна з людини щось вимагати. Все інше – від лукавого. А коли в Україні безробіття, оплата праці випускнику пропонується низька, про житло і мови ніхто не веде, тоді ні про яке відпрацювання чи повернення коштів мови йти не може», - заявив С.НІКОЛАЄНКО.