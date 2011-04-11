В КНЦ НАНУ формуватимуть нову інтелектуальну еліту Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ переконаний, що Кримський науковий центр Національної академії наук України допоможе сформувати нову інтелектуальну еліту автономії.

Як повідомляє Урядовий портал, про це відвідав В.ДЖАРТИ сказав під час відвідання КНЦ НАНУ.

Глава уряду Криму високо оцінив діяльність цієї наукової установи і виступив з пропозицією використовувати КНЦ НАНУ, як базу для формування нової інтелектуальної еліти автономії.

Голова КНЦ НАНУ, ректор найбільшого в Криму Таврійського національного університету ім. Вернадського Микола БАГРОВ, директор Кримського наукового центру НАНУ Олександр БАШТА розповіли голові Ради міністрів АРК про історію центру і про дослідження, які проводяться у цьому науковому закладі.

Ознайомившись з музеєм, бібліотекою та конференц-залом Наукового центру, В.ДЖАРТИ зазначив, що в КНЦ забезпечена необхідна матеріальна база для успішної роботи. «Є всі умови, для проведення плідних наукових дискусій, міжнародних конференцій, круглих столів, зустрічей і роботи вчених найвищого рівня», - сказав голова Ради міністрів.

«У наукове життя повинні бути залучені не тільки викладачі, а й студенти, молодь. Крим стоїть перед необхідністю формування нової інтелектуальної еліти - вчених і фахівців, знайомих з останніми науковими досягненнями і технологіями, здатних працювати і мислити по-новому, відповідно до вимог часу. Базою для цього процесу повинні бути вузи Криму, і в першу чергу - Таврійський національний університет», - сказав В.ДЖАРТИ, зазначивши, що ТНУ «славний своїми науковими традиціями та іменами видатних учених, які вийшли зі стін університету».

М.БАГРОВ, зі свого боку, підкреслив, що формування нової інтелектуальної еліти «є для Криму давно назрілою необхідністю».

Голова Ради міністрів Криму та керівники КНЦ домовилися використовувати Науковий центр як базу для регулярних дискусій та обміну думками з участю провідних українських та зарубіжних вчених.