Підліткам в Англії заборонили користуватися соляріями

Англійські підлітки більше не зможуть загоряти в соляріях, пише Бі-Бі-Сі.

Нововведення покликане знизити ризик розвитку ракових захворювань. Згідно з новим законом, компанії, які дозволять особам молодше 18 років засмагати в солярії, будуть оштрафовані на суму до 20 тисяч фунтів (майже 33 тис. доларів).

Обмеження поширюються на салони краси, спа, готелі, спортзали та інші комерційні підприємства.

"Цей новий закон допоможе знизити кількість захворювань одним з найпоширеніших видів раку серед людей у віці від 15 до 24 років", - заявила заступник міністра охорони здоров`я Британії Анн МІЛТОН.

Згідно зі статистикою, соляріями користуються 6% англійських підлітків у віці від 11 до 17 років.

При цьому в таких містах як Ліверпуль і Сандерленд, де кількість сонячних днів у році в середньому нижче, ніж на півдні країни, в солярій ходить кожна друга дівчина у віці від 15 до 17 років.

Разом з тим опубліковані минулого тижня фондом Cancer Research UK дані свідчать, що кожен день в Британії діагностується два нових випадки захворювання на злоякісну меланому серед людей молодше 35 років.

Одін з керівників Cancer Research UK Сара ВУЛНОТ зазначила, що Всесвітня організація охорони здоров`я визнала солярії одним з найбільших джерел ризику розвитку раку поряд з курінням.

"Використання солярію серед молоді у віці до 35 років підвищує ризик розвитку злоякісної меланоми на 75%", - додає в свою чергу, доктор Елізабет РАПЛА з Інституту досліджень раку.

Контроль за виконанням нового закону залишений на розсуд органів місцевого самоврядування.

Закон не зобов`язує всіх власників соляріїв вимагати у клієнтів посвідчення, а також вести облік всіх осіб, що скористалися послугою.

Експерти неурядової організації Інститут гігієни навколишнього середовища (CIEH) вважають, що хоча закон і допоможе знизити ризики захворювання найнебезпечнішою формою раку серед молоді, вжитих заходів недостатньо.

Громадські діячі, зокрема, вважають, що заборона має бути поширений на інші області Великобританії.

Втім, в Шотландії подібний закон був введений ще в 2008 році.