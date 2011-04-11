На Рівненщині медичне училище хочуть перепрофілювати

Влада Рівненщини не задоволена тим, що в області не готують кадрів спортивного профілю. Щоб вирішити цю проблему, заступник голови облради Михайло КРИВКО пропонує створити обласний коледж здоров’я, фізичної культури і спорту, зокрема в Костополі, перепрофілювавши Костопільське медичне училище, пише ZAXID.NET з посиланням на прес-службу Рівненської обласної ради.

Перший заступник голови обласної ради також зазначив, що потрібно розробити положення про оцінку спортивних шкіл та провести атестацію їх викладачів. Такого висновку чиновник дійшов, проаналізувавши роботу Костопільського обласного ліцею спортивного профілю.

За словами М. КРИВКА , відсутність ефективної системи розвитку спорту, структур, яка б займалася методологічним забезпеченням розвитку спорту, не дає можливості досягати високих результатів.

Крім того, йшлося про те, де взяти кошти на розвиток спорту. Так, Михайло КРИВКО запропонував, щоб керівники установ, які займаються розвитком фізичної культури і спорту, почали з економії енергоносіїв. Зокрема чиновник доручив використовувати альтернативне паливо, а зекономлені гроші скерувати на розвиток спорту.