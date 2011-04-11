У Житомирі виписали із лікарень 9 з 12 вихованців школи-інтернату для глухих дітей, які були госпіталізовані з підозрою на отруєння.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Cергій УЛАНОВ.

За його словами, представники обласної СЕС продовжують нагляд за дітьми зі школи-інтернату.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Житомирі у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті 1-3 ступеня для глухих дітей стався груповий випадок отруєння. До лікарень з підозрою на бактеріально-кишкову інфекцію було госпіталізовано 12 дітей віком від 3 до 18 років.