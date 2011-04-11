Ситуація з відсутністю підручників є неприпустимою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО називає неприпустимою ситуацію, що склалася з відсутністю підручників у школах для учнів 10-х класів.

Про це він заявив, перебуваючи у Черкаські області, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Під час зустрічі з М.ТОМЕНКОМ вчителі шкіл порушили проблему незабезпечення Міністерством освіти станом на квітень підручниками учнів 10-х класів. Так, на сьогодні у школярів немає підручників з інформатики, англійської мови та інших предметів.

Проблема, за словами вчителів, полягає у тому, що якщо на першому етапі міністерство хоча б обіцяло, що підручники будуть, а в Інтернеті пропонувало перші розділи цих підручників, то зараз ніхто навіть цього не обіцяє, а в інтернет-версії так і не опубліковані всі розділи підручників.

«Отакий «шкільний експеримент» над десятикласниками, які продовжують вчитися без підручників, їхніми вчителями та батьками. Місцева влада, до речі, теж продовжує хвалити чиновників Міністерства освіти, вважаючи, що, напевно, правильно вчитися за такою методикою», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер нагадав, що він кілька разів звертався до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, та, незважаючи на те, що обидва вказували міністру освіти Дмитру ТАБАЧНИКУ на необхідність вирішити це питання, як з’ясувалося, проблема із забезпеченням підручників до цього часу не вирішена.

«Це означає, що або Міністерство освіти обмануло і керівництво держави, і громадськість, або те, що всі: і Президент, і прем’єр, і чиновники міністерства разом з обласними адміністраціями знехтували інтересами школярів», - наголосив М.ТОМЕНКО.