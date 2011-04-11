Оприлюднено завдання підсумкових контрольних для учнів 5-8 класів

Міністерство отсвіти та науки, молоді і спорту оприлюднило електронні версії завдань для підсумкових контрольних робіт 5-8 класів та Державної підсумкової атестації.

Завдання розміщені на офіційному сайті Міністерства.

Як зазначають у відомтсві, підсумкові контрольні роботи будуть проходити у звичному для учнів режимі. Саме вчителі, які вчать дітей, добирали завдання для їх проведення. Так як і завжди, визначаються варіанти, за якими учні розв’язують завдання. “Все лишається як і при проведенні будь-якої контрольної роботи”, - запевняють в МОН.

Як повідомляв УНІАН, своїм наказом за №141 від 16 лютого 2011 року

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України затвердило рішення про запровадження в цьому році тестування з чотирьох предметів - з української мови, математики, історії України, іноземної мови та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання). Метою заходу є визначення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями 5-8 класів загальноосвітніх шкіл.

Опрацювання зведених результатів підсумкових контрольних робіт має бути завершено 20 червня 2011 року.