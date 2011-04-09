Азаров виділив 12 млн на пропаганду української освіти за кордоном

Кабінет міністрів виділив 12 млн гривень із державного бюджету на фінансову підтримку пропаганди за кордоном української освіти.

Про це сказано в постанові уряду від 6 квітня. Документом затверджено порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті на 2011 рік на ці цілі.

Розпоряджатися коштами буде Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, отримувач коштів - державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр".

Кошти направляються на сучасні інформаційні технології для ефективної міжнародної співпраці України в питаннях визнання документів про освіту, на пропаганду системи освіти в ЗМІ, розрахованих на іноземну аудиторію, і створення рекламної друкованої продукції про Україну і її освітню систему.

Кошти також направляються на проведення всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" у рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН", а також на придбання для Ризької української середньої школи (Латвія) і доставку інтерактивного комплексу, що складається з інтерактивної дошки з програмним забезпеченням, мультимедійного проектора і комп`ютеризованого робочого місця для вчителя.

Програма спрямована на зміцнення позицій України на міжнародному ринку освіти, збільшення кількості іноземних студентів, які здобувають освіту в Україні, і підвищення міжнародного іміджу України.

ТСН