У Тернополі збудують шкільну каплицю
Для учнів різних конфесій
У Тернополі на території школи №8 освятили хрест, на місці якого збудують шкільну каплицю.
Як передає кореспондент УНІАН, чин освячення здійснив єпископ Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Василь СЕМЕНЮК. Йому співслужили 30 священиків.
У своїй промові В.СЕМЕНЮК зазначив, що у майбутній каплиці матимуть змогу молитися учні різних конфесій спільно зі своїми священиками.
«Нам важливо, щоб у святині постійно здійснювалася молитва за наших дітей та за нашу державу», – сказав єпископ.
У свою чергу секретар міської ради Ігор ТУРСЬКИЙ наголосив на важливості самої події.
«Заклавши будівництво цієї каплички, ми вперше у такий спосіб залучаємо Церкву до виховання дітей. І хочемо, щоб це стало доброю традицією», – сказав І.ТУРСЬКИЙ.
Після завершення церемонії освячення хреста відбувся духовний концерт за участю учнів школи.