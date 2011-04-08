У Тернополі збудують шкільну каплицю

У Тернополі на території школи №8 освятили хрест, на місці якого збудують шкільну каплицю.

Як передає кореспондент УНІАН, чин освячення здійснив єпископ Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Василь СЕМЕНЮК. Йому співслужили 30 священиків.

У своїй промові В.СЕМЕНЮК зазначив, що у майбутній каплиці матимуть змогу молитися учні різних конфесій спільно зі своїми священиками.

«Нам важливо, щоб у святині постійно здійснювалася молитва за наших дітей та за нашу державу», – сказав єпископ.

У свою чергу секретар міської ради Ігор ТУРСЬКИЙ наголосив на важливості самої події.

«Заклавши будівництво цієї каплички, ми вперше у такий спосіб залучаємо Церкву до виховання дітей. І хочемо, щоб це стало доброю традицією», – сказав І.ТУРСЬКИЙ.

Після завершення церемонії освячення хреста відбувся духовний концерт за участю учнів школи.