У Москві відкрився перший Український молодіжний форум Росії на тему «Діалог у молодіжному середовищі: шляхи розвитку».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, в Національному культурному центрі України у Москві зібрались близько 50 представників різноманітних молодіжних організацій з різних регіонів Росії – Архангельська, Уфи, Саратова, Хабаровська, Твері, Курська, Волгограда, а також Москви та Московської області.

Форум проходить за підтримки посольства України у РФ, Національного культурного центру України у Москві, Об`єднання українців Росії, Центру вивчення України Інституту Європи Російської академії наук, а також палацу дитячої (юнацької) творчості на Воробйових горах.

Форум триватиме до 10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, програма форуму насичена різноплановими заходами і включає в себе пізнавальну (доповіді та обговорення), освітню (тренінги) і розважальну складові.

«Український молодіжний форум Росії не переслідує ніяких політичних або комерційних цілей, а вся робота проводиться ініціативною групою з числа української молоді, яка проживає в РФ», - йдеться у повідомленні оргкомітету форуму.

«Сподіваємось, що проведення першого Українського молодіжного форуму Росії стане прикладом для наших ровесників і в інших країнах світу, і таким чином розпочнеться процес згуртування української молоді зарубіжжя», - наголосили в оргкомітеті форуму.