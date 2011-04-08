У Львівській політехніці відбулося 25 книжкових прем’єр

У Національному університеті "Львівська політехніка" відбулося 25 книжкових прем’єр, повідомляє Освітній портал з посиланням на прес-службу вишу.

Представницьку презентацію цьогорічних 25 книжкових новинок провели працівники видавництва Національного університету "Львівська політехніка" (НУ ЛП). Серед представлених видань - підручники, посібники та монографії з економіки, хімії, інформаційних технологій, електроніки, будівництва й архітектури, мовознавства, словники й монографії. Торік, як наголосив директор видавництва Іван ПАРОВ’ЯК, вперше за роки свого існування видавничо-поліграфічний комплекс Львівської політехніки підготував до друку і видав 100 назв книг і понад 300 - навчально-методичної літератури. Щороку видавці нарощують і наклади своєї продукції, поліпшують оформлення видань. Невипадково вони - неодноразові переможці великих книжкових ярмарків і виставок. А ще поліграфісти Львівської політехніки цілеспрямовано й активно займаються пропагандою книги й промоцією, розширюють мережу фірмової книготоргівлі. Зокрема, нині в університеті до послуг викладачів і студентів чотири книжкові кіоски. За ініціативою видавців-політехніків у Львові реалізується масштабний проект створення великої академічної книгарні, котра б гідно представляла столицю Галичини перед іноземними гостями Євро-2012.

Нинішня презентація стала свого роду днем народження багатьох книжок, які безпосередньо представили їх автори. Серед новинок, які, без сумніву, зацікавлять читачів, варто відзначити грунтовну працю директора інституту архітектури Львівської політехніки професора Богдана Черкеса "Архітектура сучасності", а також "Словник архітектурних термінів". До речі, читачі отримають цього року ще одне видання цього плану "Словник банківської справи", підготовлений під керівництвом проректора університету професора Анатолія ЗАГОРОДНЬОГО.

Серед лідерів книжкової продукції - професори і викладачі інституту економіки та менеджементу, які стали авторами найбільшої кількості видань, що побачили світ у першому кварталі 2011 року. Як наголосив директор інституту професор Олег КУЗЬМІН, така творча плодовитість (а видано дев’ять книг) стала результатом започаткованої в останні роки тісної співпраці науковців-економістів і видавців, що базується на трьох фундаментальних китах: насамперед - актуалізації висвітлюваних тем, оперативності обопільної редакторської роботи та дотримання сучасних якісних поліграфічних параметрів видань.

Багато корисного, цікавого і пізнавального дізнаються читачі нової монографії завідувача кафедри органічної хімії професора Станіслава ВОРОНОВА, присвяченої гостро актуальним проблемам харчової хімії, підручника "Військова топографія", посібника "Технологія захисту цінних паперів", мовознавчої розвідки Ірини ФАРІОН "Мова - краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ ст.", зрештою, усіх 25 презентованих книг видавництва Львівської політехніки.