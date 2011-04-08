Івано-Франківщина на оздоровлення дітей виділить 16 млн. грн.

В Івано-Франківській області цього року планують виділити 16,649 млн. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей влітку.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Згідно з наданою інформацією, 3,9 млн. грн. виділять з обласного бюджету, 5,502 млн. грн. – міські та районні бюджети, 5,4 млн. грн. – Фонд соціального страхування, 1,847 млн. грн. залучать із інших джерел.

Також на Прикарпатті працюватимуть 754 заклади оздоровлення та відпочинку дітей, з яких 10 – стаціонарних, 621 – з денним перебуванням, 23 – праці і відпочинку та 100 наметових містечок.

Передбачається, що оздоровленням та відпочинком буде охоплено половину дітей віком від 7 до 17 років. Першочергово це будуть всі діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, та 70% дітей із багатодітних малозабезпечених сімей. Всього в області проживає понад 160 тис. школярів.