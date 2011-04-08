У Києві відбулася прем’єра дитячого англомовного мюзиклу

У Києві відбулася прем`єра мюзиклу “Смайк” у постановці англомовного Британського дитячого театру. Сюжет мюзиклу заснований на романі Чарльза Діккенса “Життя і пригоди Ніколаса Нікльбі”.

Як повідомили УНІАН у Британській міжнародній школі, за сюжетом сучасні школярі переносяться до вікторіанської Англії і потрапляють у школу для бідних, в якій учні утримуються в жахливих умовах. Школою володіє лицемірний директор Сквірз, єдиною метою якого є заробляння грошей. Смайку, сироті, який вчиться в школі, доводиться гірше за всіх. Він живе упроголодь на хлібі і воді, а сім`я директора використовує його як раба, оскільки його батьки померли, і платити за навчання нікому. У школу вступає на роботу юний джентльмен Ніколас Нікльбі, який відчуває, що його обов`язок, – врятувати Смайка та інших хлопчиків.

“Я не міг дочекатися виступу. Минулого року я грав в мюзиклі “Олівер”, і це було приголомшливо. У мене дуже цікава роль у Смайку. Фактично, я повинен був зображати пантоміму і реагувати на те, що відбувається навколо. Було складно, але я дуже старався. Я мрію стати актором, а Смайк для мене – це відмінний досвід”, – ділиться враженнями одинадцятикласник Іван Шестунов, виконавець ролі Ніколаса Нікльбі.

“Ми прагнемо брати краще з двох систем освіти – британської і української. У британських школах прийнято розвивати творчі здібності учнів і акторські таланти. Всі наші учні обов`язково відвідують уроки мистецтва, музики і драми. А “Смайк” для них – це одна з найцікавіших подій року, до якої вони довго і старанно готувалися”, – відзначила генеральний директор Британської міжнародної школи Ольга Заставна.

Мюзикл “Смайк” – це друга постановка Британського дитячого театру, що діє при Британській Міжнародній Школі. Режисером мюзиклу виступив канадець Адам Фергюсон, автор численних міжнародних постановок. Минулого року на суд київських глядачів був представлений мюзикл “Олівер!” за романом Чарльза Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”.