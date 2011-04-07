Наступного року студенти не навчатимуться по суботах

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту планує розробити новий учбовий календар на 2011–2012-й навчальний рік з урахуванням проведення ЄВРО-2012 в Україні.

Як пише ІА «Світ освіт», про це сьогодні, 7-го квітня, повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Урядовець зазначив, що це питання стосується не лише університетів, а й проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

На запитання, чи правда, що через ЄВРО-2012 студенти навчатимуться по суботах, аби звільнити гуртожитки для вболівальників чемпіонату, Д.ТАБАЧНИК відповів: «Студенти не будуть навчатися по суботах… Можливо в якийсь день у них замість трьох навчальних пар буде чотири, буде дві пари і практикум чи лабораторна робота. Але враховуючи, що на сьогоднішній день навіть школи мають право 40% навчального часу планувати самі, а в університетів – ступінь свободи набагато більший, я думаю, що ми зробимо їм лише рекомендації, а далі кожен університет зробить це самостійно».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ днями заявив, що у 2012 році у зв’язку із проведенням в Україні Чемпіонату Європи з футболу навчальний процес у школах та вищих навчальних закладах завершиться раніше, а вступні іспити до вишів розпочнуться пізніше.

“Якщо буде система вступних іспитів, то всі екзамени почнуться 2 серпня 2012 року. Я не знаю, хто буде навчатися по суботах, але те, що до 20-25 травня процеси учбові, екзаменаційні повинні бути завершені – це 100%”, - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, “у всьому світі так було, у всьому світі зсували терміни і під Олімпіади, і під чемпіонати світу та Європи”.