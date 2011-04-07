Табачник: 4 українські ВНЗ можуть потрапити до світових рейтингів

4 українські університети можуть потрапити до світових рейтингів провідних університетів світу.

Як повідомляє 5-й канал, про це сьогодні заявив міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Так, на сьогодні Київський національний універститет імені Шевченка, Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”, Харківський політехнічний інститут та Харківський Національний університет імені Каразіна вже готують документи. Брати участь виші збираються відразу у кількох рейтингах. За словами міністра, це, зокрема, Лондонський та Шанхайський.

"Будемо сподіватися, що потраплять на помітні позиції відразу в кількох. Думаю, що потрапляння хоча б в 500-600 кращих університетів світу - це буде помітний успіх", - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Як відомо, 7 січня стало відомо, що в рейтингу університетів світу Webometrics Львівський національний університет опинився на 1443-му місці, Київський національний університет ім. Т.Шевченка – на 1576-му, Національний університет Києво-Могилянська академія – на 1608-му, Донецький національний технічний університет зайняв 1634-е місце, а на 1745-му рядку опинився Харківський національний університет імені Каразіна.