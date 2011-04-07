Лікарчук: у вишах - тисячі студентів, які не мали б там навчатися

Небажання профільного міністерства притягати до відповідальності керівників вишів, в яких порушуються вимоги нормативних документів щодо організації вступної кампанії, створює серйозну загрозу для проведення чесного вступу у 2011 році. Про це сьогодні на прес-конференції розповів директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук, передає кореспондент УНІАН.

"МОН фактично проігнорувало бездіяльність або навмисну діяльність ректорів вищих навчальних закладів, спрямовану на порушення нормативних документів щодо організації вступної кампанії", – підкреслив він.

За інформацією екс-очільника Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), наразі у вітчизняних університетах налічуються тисячі студентів, які насправді не мали б там навчатися.

"За результатами моніторингу вступної кампанії-2010 було встановлено, що півтори тисячі абітурієнтів були зараховані до університетів з результатами ЗНО, меншими за 124 бали. Майже п`ять тисяч показали в системі "Конкурс" результати, які не відповідають реальним данним, наявним у базі УЦОЯО. А три з половиною тисячі "засвітилися" у базі данних тих абітурієнтів, які взагалі не проходили ЗНО, хоча мали це робити, однак все одно стали студентами. При цьому жоден керівник вищого навчального закладу за такі речі покараний не був, це створює дуже небезпечний прецендент", – розповів І. Лікарчук.

Він також нагадав, що свого часу колишній міністр освіти і науки Іван Вакарчук застосовував до ректорів, що порушували правила прийому, заходи дисциплінарного впливу або й взагалі відбирав ліценції у деяких університетів.

На запитання УНІАН, які університети найбільше "нагрішили", зарахувавши до своїх лав абітурієнтів незаконним шляхом та яких ректорів слід покарати, І. Лікарчук відповів: "Усі ці вищі навчальні заклади відомі міністерству освіти і науки, тому що востаннє ми надіслали цю інформацію міністерству наприкінці листопада 2010 року. Цей список є досить великим, але я досі не чув, щоб бодай один керівник ВНЗ поніс дисциплінарне стягнення".

Ігор Лікарчук також висловився щодо запровадження системи електронного вступу до вишів, що з розмахом презентував нинішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

"У 2010 році я був палким прихильником подібних речей, тому що те, що влітку творилося в приймальних комісіях, вимагало запровадження нових підходів до організації їхньої роботи. Утім, коли до початку вступної кампанії залишається три місяці, суспільство і досі не побачило жодного нормативного документа, яким регламентується робота такої системи. Більше того, ми досі не володіємо інформацією, наскільки вона захищена від стороннього втручання", – зауважив експерт.