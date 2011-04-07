Невідомий відкрив стрілянину в школі Ріо-де-Жанейро

Невідомий відкрив стрілянину в четвер вранці в школі "Тассу та Сільвейра", яка розташована в західній частині бразильського міста Ріо-де-Жанейро.

Як пишуть РИА-Новости з посиланням на місцеве видання Globo, в даний момент з`ясовуються причини і мотиви трагічного інциденту. Поліція негайно виїхала на місце події.

За останніми даними, до 10 чоловік загинули і близько 30 поранені. Більшість з постраждалих - підлітки у віці 13-14 років. Всі поранені, у тому числі 22 - у важкому стані, доставлені в лікарню недалеко від школи.

За словами представника поліції полковника Ібіса ПЕРЕЙРА (Ibis Pereira), невідомий наклав на себе руки. За словами одного з викладачів школи, стрілянину в школі відкрив батько одного з учнів.