Гриневич - абітурієнтам: запам'ятайте бали своїх "сусідів" у рейтингу

Під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнтам та їхнім батькам доведеться захищатися від можливих маніпуляцій з рейтинговими списками. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила координатор напрямку "Суспільство знань" Уряду Змін Лілія Гриневич, передає кореспондент УНІАН.

"Умови прийому чітко визначають, що в рейтингу оприлюднюватиметься лише сумарний бал, який набрав абітурієнт, тоді як у попередні роки треба було розписати, з чого він складається", – зауважила вона.

Таке нововведення, на думку експерта, створить серйозну загрозу для проведення прозорої та відкритої вступної кампанії у 2011 році та сприятиме відновленню системних зловживань і порушень під час вступу. Тому Лілія Гриневич радить абітурієнтам особливу увагу звертати не лише на своє місце у рейтингу, але й запам`ятати бали своїх найближчих "сусідів".

"Придивіться до прізвищ, які знаходяться під вами за списком, бо наступного разу вони можуть опинитися вже над вами", - сказала вона.

У такому разі координатор "Суспільства знань" в уряді змін радить не тягнути до останнього й одразу повідомляти про порушення в прокуратуру.

"Зрозуміло, що звичайній людині це зробити важко, тому звертайтеся до народних депутатів, у повноваження яких входить захищати своїх виборців. Наприклад, ми цілком готові до того, щоб відкрити "гарячу лінію" або надати наші контакти", - сказала Л. Гриневич.

Серед інших загроз вступної кампанії-2011 вона виділила надання додаткових преференцій тим, хто зміг оплатити навчання на підготовчих курсах, та збереження практики прийому сертифікатів попередніх років, результати яких неспівмірні з цьогорічними.