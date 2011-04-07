До сфери управління МОН передано 13 ВНЗ

Своїм рішенням уряд передав 13 вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Як повідомляє Урядовий портал, рішення було прийнято 6 квітня на засіданні Кабінеті міністрів.

Таким чином, тепер МОН підпорядковані: Донецький коледж будівництва та архітектури, Запорізький будівельний коледж, Кам`янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Кіровоградський будівельний коледж, Криворізький будівельний коледж, Луганський будівельний коледж, Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Макіївський політехнічний коледж, Маріупольський будівельний коледж, Севастопольський будівельний коледж, Сумський будівельний коледж та Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Як переконані в уряді, підпорядкування Міносвіти забезпечить зміцнення вертикалі управління системою вищої освіти між Міністерством та обласними державними адміністраціями, на території яких знаходяться ВНЗ різного підпорядкування.

За словами міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА, буде оптимізовано мережу вищих навчальних закладів у розрізі регіонів з урахуванням демографічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої й невиробничої сфери та приведено у відповідність до потреб сучасного ринку праці.

Тож планується, що ухвалене урядом рішення усуне дублювання підготовки фахівців, нераціональне формування обсягів підготовки фахівців з вищою освітою за кошти державного бюджету, суттєво зменшить витрати на управління навчальними закладами без зниження ефективностіфункціонуваннясистеми вищої освіти.